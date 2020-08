Sommerrätsel 2020 Teil 4

Mutterglück ohne Vater: Wo sorgt ein Wesen auf ungewöhnliche Weise für Nachwuchs?

Um „Rekorde und Kuriositäten“ dreht sich alles beim BNN-Sommerrätsel 2020. In unserer vierten Folge geht es um ein Haus, in dem ein kurioses Wesen lebt. Die Lösung und die Gewinner der Verlosung verraten wir am nächsten Samstag, das nächste Rätsel erscheint am kommenden Montag.