Sondersitzung des Landtags-Sozialausschusses

Nach Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in Gaggenau und Rastatt: Impfkritiker haben wohl Senioren beeinflusst

Wegen der vielen Toten bei Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen in Rastatt und Gaggenau gab es eine Sondersitzung des Landtags-Sozialausschusses. Im Fokus standen die unterschiedlichen Impfquoten in den Heimen – und die politischen Folgerungen daraus.