Nach Krawallen in Stuttgart: Nacht zu Montag bleibt ruhig

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt scheint sich die Lage vorläufig entspannt zu haben. Die Stuttgarter Polizei hat in der Nacht auf Montag jedenfalls keine besonderen Vorkommnisse verzeichnet.

Nach Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und der Polizei in Stuttgart am Schlossplatz ist die Nacht auf Montag ruhig geblieben. „Wir haben keine größeren Vorfälle festgestellt“, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

In den vergangenen Nächten hielten Krawalle die Polizei auf Trab. Teilweise hatten sich zwischen 500 und 600 Menschen an der beliebten Freitreppe am Schlossplatz versammelt, die bereits am Freitagabend geräumt worden war. Die Stimmung sei in der Nacht zum Sonntag gekippt, als Polizisten Feiernde wegen des gelten Alkoholverbots und der Corona-Regeln ansprachen.

Daraufhin waren Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geflogen. Außerdem wurden Polizisten nach eigenen Angaben massiv beleidigt und es kam zu Auseinandersetzungen. Fünf Beamte seien verletzt worden, bis sich die Lage in der Innenstadt gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen beruhigte.