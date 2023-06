Nach Leichenfund: Früherer Lebensgefährte in U-Haft

Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Mössingen sitzt ihr früherer Lebensgefährte wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, die Mutter der gemeinsamen Tochter unter massiver Gewalteinwirkung getötet zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Deutsche sei am Dienstag vor den Haftrichtiger gekommen. Das eineinhalbjährige Mädchen sei unverletzt geblieben, aber wegen der Gesamtumstände in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zum Motiv machten die Beamten zunächst keine Angaben. In der Beziehung soll es Zeugenangaben nach immer wieder zu Gewalt gekommen sein. Angehörige hatten die Leiche der Frau am Montag in deren Wohnung gefunden.