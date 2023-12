Die 44-Jährige wird vom Landgericht Mannheim zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt. Gutachter spricht sich gegen eine Unterbringung in Psychiatrie aus.

Keine Unterbringung in Psychiatrie

Weil sie ihre beiden Söhne betäubt und ermordet hat, muss eine 44-Jährige ins Gefängnis. Das Landgericht Mannheim verurteilte die Mutter am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen zweifachen heimtückischen Mordes. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 14,5 Jahren gefordert, der Verteidiger auf eine Höchststrafe von zwölf Jahren Haft plädiert.

Die Deutsche soll ihre sieben und neun Jahre alten Kinder am Karsamstag in Hockenheim nahe Heidelberg erst mit Medikamenten betäubt und dann erstickt haben. Sie schrieb der Polizei einen Tag später in einer E-Mail, dass sie etwas Schlimmes getan habe.

Hirnblutung sorgte bei der Frau aus Hockenheim für Persönlichkeitsstörung

Laut einem psychiatrischen Gutachter hat die Frau in Folge einer Hirnblutung eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, die Steuerungsfähigkeit sei beeinträchtigt. Auf die Einsichtsfähigkeit habe die Störung aber keinen Einfluss. Der Fachmann hatte sich gegen die Unterbringung in einer Psychiatrie ausgesprochen.