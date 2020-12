Singles müssen an Silvester in Baden-Württemberg doch nicht alleine zuhause bleiben: Der entsprechende Passus in der baden-württembergischen Corona-Verordnung wurde am Mittwochvormittag geändert. Laut der aktualisierten Verordnung sind Übernachtungen bei Freunden und Verwandten erlaubt, wenn die Anreise vor 20 Uhr stattgefunden hat.

Wegen der nächtlichen Ausgangssperre dürfen die Menschen in Baden-Württemberg bis zum 10. Januar das Haus zwischen 20 Uhr und 5 Uhr nur aus triftigen Gründen verlassen. Der Besuch von Freunden oder Verwandten gehört nicht dazu.

Der Lebenspartner darf aber auch zwischen 20 und 5 Uhr besucht werden. In einer früheren Version der Verordnung war das Übernachten außer Haus nur Lebenspartnern und wegen der Pflege von Angehörigen gestattet.

Andere Besuchsregeln bleiben bestehen

Die Regeln für Ansammlungen im privaten Raum müssen jedoch auch bei Übernachtungen im Freundeskreis beachtet werden, teilt die baden-württembergische Landesregierung in ihrem Fragen- und Antworten-Katalog mit.

Das bedeutet: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Kinder dieser beiden Haushalte bis zum Alter von 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Ausnahmen von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gibt es nur zwischen dem 24. Und 26. Dezember. Dann darf ein Haushalt Besuch von vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten empfangen. Auch hierbei werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt.