Nachfolger für badischen Landesbischof gesucht

Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den badischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh startet am kommenden Mittwoch. Von diesem Tag bis zum 4. Juni können alle evangelischen Kirchenmitglieder in Baden dem Präsidenten der Landessynode, geeignete Personen oder gewünschte Profile vorschlagen.

Voraussetzung ist, dass die empfohlene Person eine ordinierte Pfarrerin oder ein ordinierter Pfarrer ist, teilte der Oberkirchenrat vom Freitag in Karlsruhe mit. Eine von der Landessynode gewählte Bischofswahlkommission sichtet die Vorschläge, erstellt bis Juli eine Liste geeigneter Kandidaten und lädt diese zu Vorstellungsgesprächen ein. Zwei davon kommen in die Endrunde und präsentieren sich im November in Gottesdiensten der Allgemeinheit.

Wechsel im April 2022

Die Landessynode wählt im Dezember bei einer Sondersitzung den Nachfolger von dem 63-jährigen Bundschuh. Dieser geht nach rund sieben Jahren an der Spitzenposition in den Ruhestand. Der offizielle Stabswechsel soll im April kommenden Jahres stattfinden.