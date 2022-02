„Nachtcafé“-Moderator Michael Steinbrecher positiv auf Corona getestet

TV-Talkshow in Baden-Baden

Premiere in der lange Geschichte der TV-Talkshow „Nachtcafé“: Erstmals muss ein Ersatzmoderator einspringen, weil der gewohnte Mann vor der Kamera ausfällt. Michael Steinbrecher wurde positiv auf Corona getestet und steht deshalb für die Aufzeichnung der Sendung des Südwestrundfunks (SWR) an diesem Donnerstag im Alten E-Werk in Baden-Baden nicht zur Verfügung.

„Leider hat es mich jetzt auch erwischt. Zum Glück mit bisher sehr mildem Verlauf“, wird Steinbrecher in einer Mitteilung des Südwestrundfunks zitiert.

Dass in der Talkshow der etatmäßige Moderator ersetzt werden muss, das gab es noch nie, bestätigt Annette Fischer, Chefin vom Dienst der SWR-Sendung.

Michael Steinbrecher übernahm Sendung von Wieland Backes

Steinbrecher moderiert das „Nachtcafé“ seit Januar 2015. Damals hatte der gebürtige Dortmunder und Fan der Borussia die Sendung vom Ideengeber Wieland Backes übernommen. Sein Vorgänger war 27 Jahre lang und in 706 Sendungen der Moderator der Talkshow, die zu der Zeit aus Schloss Favorite in Ludwigsburg ausgestrahlt wurde.

Für den positiv getesteten früheren Moderator des ZDF-Sportstudio wird ein anderes bekanntes SWR-Gesicht im „Nachtcafé“ vor der Kamera stehen: Florian Weber. Er moderierte unter anderem vom 2009 bis 2019 das „ARD-Buffet“ im Ersten und zählt sei 2014 zum Team der „Landesschau“-Moderatoren des Südwestrundfunks.

Peter Plate und Ulf Sommer unter den Gästen

Die Sendung zum Thema „Zusammen leben, zusammen arbeiten - kann das gutgehen?“ wird an diesem Freitag, 11. Februar, um 22 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Weber wird dann auch das erfolgreiche Musikerduo Peter Plate und Ulf Sommer als Gesprächspartner im Alten E-Werk begrüßen. Plate ist ein Teil des Duos Rosenstolz, für das auch der Produzent und Komponist Sommer arbeitet. Sommer schrieb auch Hits für Stars wie Helene Fischer und Sarah Connor sowie die No Angels. Außerdem wurde er mit den Soundtracks für die Kinderhörspiele der Reihe „Bibi und Tina“ zu einem der erfolgreichsten deutschen Songwriter und Musikproduzenten.