Nagold: Sechs Autos verbrennen in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

Bei einem Autobrand in einer Tiefgarage in Nagold entsteht ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro.

Ein Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses hat in Nagold einen hohen Sachschaden verursacht. Gegen drei Uhr in der Nacht meldeten Bewohner das Feuer an einem Fahrzeug in der Garage. Das griff schnell auf weitere Autos über, sodass insgesamt sechs Fahrzeuge verbrannten.

Sachsschaden von mehreren 100.000 Euro

Durch die starke Rauchentwicklung wurden einige der 16 Wohnungen in dem Haus unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren 100.000 Euro aus.