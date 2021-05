Wolfgang Schlund gibt Führungsposition ab

Nationalparkleiter will im Ruhestand in See stechen

Vom Schwarzwald an die Ostsee: Nationalparkleiter Wolfgang Schlund geht vorzeitig in den Ruhestand und will künftig öfter in See stechen. Zunächst ist ein Segeltörn mit dem Sohn auf der Ostsee geplant.