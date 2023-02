Debatten-Thema Theatersanierungen

Ein neues Theater für Mannheim: Ausweich-Spielstätte für die Zeit der Sanierung des Nationaltheaters ist eröffnet

Theatersanierungen sind in etlichen Städten fällig. In Karlsruhe wird gebaut, in Stuttgart debattiert – und in Mannheim wurde nun eine Ausweich-Spielstätte für das Schauspiel eröffnet. In einem Stadtteil, der gerade erst entsteht.