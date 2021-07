Insgesamt 103 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister gibt es in Baden-Württemberg, ausgestattet mit besonderen Machtbefugnissen: Viele dieser Rathauschefs sitzen auch noch in so manchem Aufsichts- oder Beirat. Ganz ähnlich sieht es bei den Landräten aus. Wie steht es denn da mit der Transparenz: Sind diese Tätigkeiten irgendwo gelistet? Könnte Rheinland-Pfalz ein Vorbild sein?

Wer bei diesem Themenfeld nachhakt, landet schnell in einem – für Laien – schwer zu entziffernden „Gestrüpp“ aus Nebentätigkeitsverordnungen und Beamtenrecht, oder den – wie bei den Beispielen Mannheim oder Karlsruhe – 700 und mehr Seiten umfassenden jährlichen Haushaltsplänen.

Automatisierte Suchläufe in dicken PDF-Kladden nach Begriffen wie „Nebentätigkeit“ führen nur bedingt zu Treffern. Bei den Dezernenten, gar dem Oberbürgermeister – in Karlsruhe mit Amtsinhaber Frank Mentrup, in Mannheim Peter Kurz, beide von der SPD: eine glatte Fehlanzeige.