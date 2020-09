Neigel statt Naidoo: Eine Frau jazzt mit den Söhnen aus Mannheim

Das Musikerkollektiv Söhne Mannheims hat mit seinem Ableger Jazz Department ein namenloses Debütalbum mit zehn Songs vorgestellt. Die Songauswahl besteht dabei zum größten Teil aus den Klassikern der Söhnen. Die Songtexte wurden hierbei von Bandmitglied Michael Herberger und Xavier Naidoo geschrieben.

Naidoo war allerdings wegen kontroverser Aussagen und Rassismusvorwürfen vor einiger Zeit in die Kritik geraten und musste das Mannheimer Kollektiv verlassen. Aus diesem Grund war der Sänger nur indirekt an der Produktion des Albums beteiligt.

Auf dem Album präsentieren sich die Söhne jetzt in reduzierter Besetzung, ergänzt durch Sängerin Stephanie „Phallée“ Neigel. „Ralf Gustke, Michael Koschorreck und ich sind die Jazz-Heads bei den Söhnen und haben schon einige Jazz-Produktionen gemacht“, erzählt Produzent Edward Maclean. „Wir dachten uns: Warum probieren wir nicht mal aus, wie Söhne-Songs mit anderen Arrangements und anderer Instrumentierung klingen?“

Stephanie Neigel ist eine Nichte der Sängerin Julia Neigel. Die gebürtige Wormserin hat sich auf Jazz- und Popmusik spezialisiert und belegte im Jahr 2005 den ersten Platz beim Wettbewerb „Sing dich ins Rampenlicht“ der Big Band der Bundeswehr. Neben Neigel holte das Trio auch den Schlagzeuger Michael Klimas ins Boot.

Die Songauswahl besteht aus einer Mischung verschiedener Jazzinterpretationen. „Der Jazz bringt die Texte anders zur Geltung“, meint Maclean. „Er bringt die emotionale Kraft und die Spiritualität der Söhne-Songs sehr klar und gleichzeitig auf eine ganz neue Art zu Gehör.“ Mit „Breathe“ und „Alles ist schon da“ sind auch zwei Eigenkompositionen der Söhne mit dabei.

Weitere Projekte sind auch schon in Planung. „Unser Debütalbum soll kein Unikat bleiben“, kündigt Maclean an. Bereits jetzt stehe fest, dass es zukünftig mehr Eigenkompositionen aufs Album schaffen sollen. „Aber bevor wir weiter planen, wollen wir jetzt erst mal dem Virus trotzen und so viele Auftritte wie möglich spielen“, so Maclean.