Neue Auflagen für private Feiern und Kneipengäste

Nachdem Bund und Ländern die Verschärfungen der Corona-Regeln beschlossen haben, sollen die Auflagen bald auch in Baden-Württemberg greifen. Die Neuerungen betreffen dabei vor allem Feiern und Besucher von Gaststätten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manne Lucha wollen die jüngsten Änderungen für den Südwesten am Dienstag in Stuttgart vorstellen.

Hauptgrund für die Änderungen ist die Angst vor stärker steigenden Infektionszahlen in den Herbstferien. Unter anderem sollen private Feiern eingeschränkt werden. Außerdem droht künftig ein Bußgeld, wenn falsche persönliche Angaben beim Restaurantbesuch gemacht werden.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) lehnt jedoch strikt ab, dass Wirte die Verantwortung für die Kontaktlisten übernehmen. „Wir sind Gastgeber und keine Hilfspolizisten“, sagte ein Sprecher des Landesverbandes. Es gebe keine Rechtsgrundlage, die die Gastronomen verpflichte, ihre Gäste zu kontrollieren. „Unsere Betriebe können das auch gar nicht leisten“, sagte der DEHOGA-Sprecher. Er appellierte an die Besucher von Restaurants und Kneipen, die Listen richtig auszufüllen. „Das ist eine wichtige Sache“, sagte er. „Da gibts keinen Raum für Späße.“

Angesichts steigender Infektionszahlen wurde im Kreis Esslingen bereits am Montag eine Allgemeinverfügung für private Feiern auf den Weg gebracht, die auf der Einigung von Bund und Ländern beruht. Sie soll am Dienstag in Kraft treten. In öffentlichen oder angemieteten Räumen, wie Gaststätten, sollen höchstens 50 Personen gemeinsam feiern dürfen. Dies teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Sie sprach von einem diffusen Infektionsgeschehen im Kreis.

Demnach gebe es keine einzelnen Hotspots, sondern Ausbrüche in Unterkünften für Flüchtlinge, in Familien, Sportvereinen und Betrieben. Derzeit befänden sich 399 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Esslingen lag am Montag laut Landesgesundheitsamt bei 40,4. Der Wert dokumentiert, wie viele gemeldete Neuinfektionen je 100.000 Einwohner es in den vergangenen sieben Tagen gab.