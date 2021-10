2G-Option eingeführt

Neue Corona-Verordnung in Kraft: In Baden-Württemberg gilt jetzt eine verschärfte Testpflicht

In Baden-Württemberg ist am Freitag eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Damit verschärft die Landesregierung die Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte in Unternehmen mit Publikumsverkehr.