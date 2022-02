Mit der neuen Corona-Verordnung lockert Baden-Württemberg die Einschränkungen in vielen Bereichen. So gilt ab Mittwoch, 23. Februar, etwa in der Gastronomie und bei Veranstaltungen wieder die 3G- statt der 2G-Regel. In Clubs und Diskotheken gilt jedoch 2G plus.

Im Einzelhandel entfallen die Zugangsbeschränkungen für Kunden. Die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und im ÖPNV wird beibehalten.

Die Alarmstufe II wird gestrichen. Ansonsten behält Baden-Württemberg das Stufensystem bei.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 12.40 Uhr]