Baden-Württemberg

Neue Corona-Verordnung: Situation in Krankenhäusern entscheidend für Einschränkungen Ungeimpfter

Die erwartete neue Corona-Verordnung des Landes soll voraussichtlich zum Donnerstag in Kraft treten. Für den Fall steigender Krankenhausauslastungen sieht sie strengere Regeln für Ungeimpfte vor. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich in einem Podcast an Impf-Skeptiker wenden.