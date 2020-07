Neues Naturschutzgesetz: Das müssen Bürger nun beachten

Mit einer Gestzesänderung soll der Artenschutz in Baden-Württemberg gestärkt werden. Die BNN erklären, welche Folgen das Maßnahmenpaket hat. Schottergärten beispielsweise sind nun explizit verboten.

Wird aus dem bundesweit bekannten Problemfall ein bundesweites Vorbild? So sehen es jedenfalls die Verantwortlichen. Der Landtag hat sich auf einige Gesetzesänderungen geeinigt, die den Artenschutz in Baden-Württemberg stärken sollen. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen” hatte das zuvor auch im Sinn gehabt, nach einigem Widerstand von Landwirten einigten sich die Beteiligten darauf, mit der Landesregierung einen Entwurf zu erarbeiten. „Es war eine Meisterleistung, diesen Konflikt zu entschärfen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Redakteur Sebastian Raviol erklärt die Folgen der Gesetzesänderungen und welche Kritikpunkte am Maßnahmenpaket bleiben.