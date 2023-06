Bei einem Verkehrsunfall in Neuweiler ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Neuweiler von einer 32-jährigen Autofahrerin angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 15 Uhr von Neuweiler kommend in Richtung Gaugenwald, als sie die Vorfahrt einer 57-jährigen Pedelec-Fahrerin missachtete.

Durch den Unfall wurde die Radfahrerin verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1200 Euro.