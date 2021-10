500.000 Euro Schaden

Niederstetten: E-Bike-Akku setzt Auto, Garage und Haus in Brand

Ein brennender E-Bike-Akku hat in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) eine kostspielige Kettenreaktion ausgelöst. Nach Polizeiangaben fing der Akku am Samstag in einer Garage Feuer, das auf ein ebenfalls dort abgestelltes Auto übergriff.