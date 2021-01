Die kleine Klara möchte unbedingt noch einmal die Prinzessinnen in Disneyland besuchen, Heinz ein letztes Mal zurück in seinen geliebten Schrebergarten und Irene noch einmal ein Fischbrötchen essen, so wie früher, in Sankt-Peter-Ording.

Die Wünsche sind vielfältig. Sie haben nur eines gemeinsam: Es sind die letzten Herzenswünsche sterbender Menschen. Und der Wünsche-Wagen des Arbeiter-Samariter-Bundes versucht, sie zu erfüllen.

Wir haben schon 100 Herzenswünsche erfüllt Tina Schönleber, Arbeiter-Samariterbund Mannheim

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren rund 100 Herzenswünsche erfüllt. In weiteren 50 Fällen war alles vorbereitet. Aber die Menschen sind in der Nacht zuvor verstorben.“

Tina Schönleber organisiert den Wünsche-Wagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der in Mannheim steht und für ganz Nordbaden zuständig ist.

Manche wollen nur noch einmal nach Hause

Sterbende noch einmal auf einen Ausflug mitzunehmen, sei es auf den heimischen Balkon oder ans Meer, ist nicht so einfach. „Wir organisieren alles, nicht nur das Finanzielle, sondern auch die Fahrt, Übernachtung und die medizinische Betreuung“, sagt Schönleber. Sie besorgt Eintrittskarten und transportiert, wenn nötig, auch liegend.

„Wir haben Menschen, die wollen kurz vor dem Tod noch zur Hochzeit der Enkelin. Einen Professor brachten wir ins Generallandesarchiv nach Karlsruhe. Sein letzter Wunsch war es, sich noch einmal mit dem Archivar auszutauschen. Einige wollen ein letztes Mal oder auch zum ersten Mal im Leben ans Meer.“

Mit insgesamt 72 ausgebildeten Helfern organisiert Schönleber die Ausflüge, immer gut vorbereitet und niemals als Überraschung. Die Vorfreude auf die Fahrt, so erklärt sie, ist vielleicht der wichtigste und schönste Teil der Wunscherfüllung.

Die Vorfreude ist oft der schönste Teil Tina Schönleber, fährt den Wünsche-Wagen

Manche ihrer Gäste fangen kurz vor dem großen Tag noch einmal an zu essen, trinken, blühen auf, um vielleicht die letzten drei Meter ans Meer selbst gehen zu können. „Das hat aber nichts mit Genesung oder Besserung zu tun. Das ist ein letztes Aufbäumen. Und es ist wichtig, dass auch die Angehörigen das so verstehen.“

Auf der Heimfahrt wechseln sich Bedrückung und Hochgefühl ab

Schwierig ist es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, sagt die Samariterin. Um sich mit einem letzten Wunsch auseinander zu setzen, müssen die Betroffenen ihren nahen Tod akzeptiert haben. „Und dann ist es manchmal schon sehr sehr spät.“

Bei vielen hält die Euphorie nach der Erfüllung des Wunsches noch tagelang an. „Wir halten den Ausflug in Fotos fest und geben dann auch ein Fotobuch mit. „Bei einigen ist schon die Heimfahrt sehr bedrückend, andere schwelgen im Glücksgefühl und schauen sich ihr Fotobuch immer und immer wieder an.“

Am Ende kommt dann doch der Einbruch und dann der Tod. Aber das wussten alle ja schon vorher. Und ihm ein letztes Schnippchen zu schlagen, kann sich lohnen.