Gefährliche Körperverletzung

Nudelholz versus Besen: Frauen schlagen sich in Friedrichshafen wegen unsauberer Küche

Zwei Frauen haben sich in Friedrichshafen angegriffen. Grund für den Streit am Samstag war offenbar eine unsaubere Küche, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.