Kampf von Demokratie und Autokratie

Oettinger kritisiert Politik: „Wir streiten über Themen hinter dem Komma“

Günther Oettinger hatte sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart zu den aktuellen Problemen der Politik geäußert. Er sehe schwarz hinsichtlich der geführten Debatten in der Politik. Man würde seiner Meinung nach nicht den großen Herausforderungen gerecht werden.