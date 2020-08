Online-Beratung für junge Mütter: Die digitale Hebamme schaut beim Stillen ins Wohnzimmer

Ein erster Pilot ist im Perinatalzentrum Tübingen, das einen großen Einzugsbereich hat, bereits in Betrieb. Hier konnte eine niederschwellige Online-Hebammensprechstunde etabliert werden. Wöchnerinnen können sich bei Fragen über ein Online-Formular an die Sprechstunde wenden. Sie werden dann von Fachkräften angerufen und telefonisch beraten. Bei komplexeren Problemen ist eine Video-Sprechstunde in einem besonders geschützten Online-Raum möglich. Allein dies zu ermöglichen, setzt erhebliche technische Kniffe voraus. Auch die ersten Kurse der Elternschule zur Geburtsvorbereitung und Kreißsaal-Führung sowie Symposien für Schwangere mit bis zu 260 Teilnehmerinnen haben schon stattgefunden. Aktuell werden auch die Online-Angebote anderer Kliniken wie beispielsweise der Uni-Frauenklinik Heidelberg aufgebaut.