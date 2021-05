„Opposition ist Mist“: Der CDU-Parteitag stimmt dem Koalitionsvertrag zu

Der CDU-Parteitag hat am Samstag dem Koalitionsvertrag zugestimmt. – ohne öffentliche Kritik, aber mit nur 79 Prozent Ja-Stimmen. CDU-Landeschef Strobl zeigte sich unzufrieden mit dem Ergebnis.

Bevor CDU-Landeschef Thomas Strobl die digital zugeschalteten Delegierten des CDU-Landesparteitags zur Abstimmung aufruft, gibt er das Ergebnis der parallel tagenden Grünen bekannt: Diese hätten den Koalitionsvertrag mit 85 Prozent Zustimmung verabschiedet.

Die Zahl, sagt Strobl, wolle er mal nicht kommentieren. Es klingt so, als rechne er mit einer höheren Zustimmung bei seiner Partei. Zwölf Delegierte hatten sich zuvor in der Aussprache zu Wort gemeldet, alle hatten ihre Zustimmung erklärt, viele, vor allem aktive Abgeordnete, explizit darum geworben. Und die angereisten Gastredner des von der Stuttgarter Messe ausgestrahlten Parteitags, Kanzlerkandidat Armin Laschet und Basis-Liebling Friedrich Merz, hatten Strobl für das Verhandlungsergebnis beglückwünscht.

Als das Ergebnis der CDU-Abstimmung auf seinem Bildschirm auftaucht, schaut Strobl zweimal hin. Es habe doch auch Enthaltungen gegeben, sagt er in Richtung Parteitagsregie; man müsse noch etwas klären, in die Kamera. Dann verkündet er 82,6 Zustimmung zum Koalitionsvertrag, bei 209 Ja- zu 44-Neinstimmen. Tatsächlich fehlen in der Rechnung elf Enthaltungen, die es auch gibt, und mit denen die Zustimmung nur 79,17 Prozent beträgt.