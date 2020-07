Ordensfrau fordert Priesterweihe für Frauen: „So läuft es nicht mehr”

Natürlich können wir nach Rom gehen, aber bei einem Bischof sieht es einfach anders aus. Burger redet sich da raus. Aber daran sieht man, wie wahnsinnig die Entscheidungskraft an das Amt gebunden ist. Ich würde mir wünschen, dass er nach Rom geht und sagt: Frauen müssen anders behandelt werden als bislang. Selbst indische Nonnen sagen, dass es so nicht mehr geht – und das in einer hinduistischen Gesellschaft. Der Vatikan hat ein bestimmtes Bild von Klerus und von Frauen. Aber in Deutschland hat sich das Bild verschoben. Bischof Feige und andere einzelne Kleriker sagen das auch öffentlich. Das sieht man auch an den Reaktionen deutscher Bischöfe auf das neueste Papier aus Rom.