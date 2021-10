Akademiker und Handwerker ansprechen

Pascal Haggenmüller aus Oberderdingen will an die Spitze der Grünen in Baden-Württemberg

Der in Bretten geborene und in Oberderdingen aufgewachsene Pascal Haggenmüller (33) soll an die Spitze der Partei von Winfried Kretschmann aufrücken. Er will die Partei für mehr Millieus akttraktiv machen.