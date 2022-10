Wegen der Energiekrise

Pforzheimer FDP-Fraktionschef will Atommeiler möglichst bis 2026 laufen lassen

In Berlin zoffen sich Grüne und FDP über die Atomkraft. Die Liberalen wollen, dass die AKW bis 2024 laufen. In Stuttgart legt die FDP noch einen drauf: Die Meiler müssten so lange laufen, wie sie gebraucht werden.