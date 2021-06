Pkw-Fahrer verursacht in Freudenstadt Unfall mit Fußgängerin

Eine 27-Jährige in Freudenstadt wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Am späten Montagvormittag ist es zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Lenker und einer Fußgängerin gekommen, bei welcher die Fußgängerin schwer aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt worden ist. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Der 31 Jahre alte Pkw-Fahrer steuerte die Ludwig-Jahn-Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 27-jährige Fußgängerin gegen 11.44 Uhr gerade dabei, den Fußgängerüberweg vor der Zugbrücke in Richtung Stadtbahnhof zu queren, als der Pkw des 31-Jährige den Zusammenstoß verursachte. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die verletzte Frau.

Die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt bitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07 441 5360 zu melden.