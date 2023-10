Mehrere Raubüberfälle in den Landkreisen Rottweil, Horb und Balingen

Seit Ende September bis Mitte Oktober hat es in den Landkreisen mehrere bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen gegeben. Die Kriminalpolizei kann einen Zusammenhang nicht ausschließen.

In den Landkreisen Rottweil, Horb und Balingen hat es seit Ende September bis Mitte Oktober mehrere bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei diesen insgesamt mehrere hundert Euro erbeutet.

Kriminalpolizei betreut eigene Ermittlungsgruppe

Die Kriminalpolizei in Rottweil nahm die Ermittlungen auf und kann nach deren Stand einen Zusammenhang der Taten nicht ausschließen. Eine eigene Ermittlungsgruppe wurde mit den Ermittlungen betraut.

Die Polizei empfiehlt den Mitarbeitenden an den Tankstellen, sich bei einem Raubüberfall nicht selbst in Gefahr zu bringen. Zudem soll man versuchen, sich nicht allein in der Tankstelle aufzuhalten. Verdächtige Beobachtungen sollen der Polizei unverzüglich über den Notruf mitgeteilt werden.