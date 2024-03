Die Polizei richtet sich nach dem gewaltsamen Tod einer Frau am Rhein bei Hockenheim mit präzisen Fragen an die Bevölkerung.

Bei der gefundenen Leiche am Rhein bei Hockenheim hat die Polizei Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen. Die Identität der Frau sei weiterhin unklar, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Ergebnis einer durchgeführten Obduktion lasse darauf schließen, dass die Frau durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode kam. Mehr konnte der Sprecher vorerst nicht sagen - auch nicht zum Alter der Toten.

Die Polizei hat die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet. Ein Passant hatte am Donnerstagvormittag die Leiche an einer dortigen Nato-Rampe entdeckt. Die Polizei bat die Bevölkerung um konkrete Hinweise. Auch eine mysteriöse Feuerstelle in der Nähe des Auffindeorts der Leiche war den Ermittlern aufgefallen. Der Uferbereich ist ein beliebter Ort unter Spaziergängern.

Wer hat ein Feuer gesehen? Wer vermisst eine weibliche Person?

Die Sonderkommission bittet mit folgenden Fragen um Mithilfe der Bevölkerung:

- Wer hat am 6. oder 7. März 2024 ein Feuer im Bereich der NATO-Rampe gesehen? - Wer hat sich in dem genannten Zeitraum im Bereich der NATO-Rampe aufgehalten oder diesen Bereich passiert und hat Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? - Wer vermisst eine weibliche Person aus seinem Familien-, Bekannten- oder Arbeitsumfeld und hat diese seit 7. März 2024 nicht mehr gesehen?

Zeugenhinweise werden über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.