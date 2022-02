Corona-Schutzimpfung

Polizei durchsucht Wohnungen und findet gefälschte Impfpässe

Immer wieder sind gefälschte Impfpässe im Umlauf, die eine nicht vorgenommene Corona-Impfung bescheinigen - so auch in Baden-Württemberg. In Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg wurden neun gefälschte Impfdokumente gefunden.