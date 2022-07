Ermittlungen laufen

Polizei entdeckt zwei Leichen in Stuttgarter Innenstadt

In einem Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße haben Polizisten am Montagnachmittag die leblosen Körper von zwei Männern gefunden. Näheres zu den Todesumständen ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.