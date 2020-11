Die Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag einen Mann erschossen. Dieser soll zuvor versucht haben einen Geldautomat zu sprengen. Der Mann starb noch vor Ort.

Nach einer versuchten Geldautomatensprengung im Kreis Ludwigsburg haben Spezialkräfte der Polizei einen Verdächtigen erschossen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch in der Nacht zum Donnerstag vor Ort.

Der Mann war nach Angaben der Ermittler vom Donnerstag im Vorraum einer Bank in Erligheim mit einem langen Schraubendreher auf die Beamten losgegangen. Daraufhin sei es zu „einem polizeilichen Schusswaffengebrauch“ gekommen.

Die Kriminalpolizei hatte laut einer Sprecherin bereits seit geraumer Zeit wegen mehrerer Geldautomatensprengungen gegen zwei Verdächtige ermittelt. Als das Duo am frühen Donnerstagmorgen dazu ansetzte, einen weiteren Automaten zu sprengen, wollte ein Mobiles Einsatzkommando der Polizei die Verdächtigen festnehmen.

Der zweite Tatverdächtige versuchte den Angaben nach zu fliehen. Er wurde aber von den Beamten in der Nähe festgenommen. Spezialisten sicherten am Donnerstag Spuren am Tatort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.