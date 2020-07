Polizei findet keine Hinweise auf technisches Versagen - war es ein Pilotenfehler?

Am Tag nach dem Absturz eines Ultra-Leichtflugzeugs in einem Waldgebiet zwischen Karlsruhe-Oberreut und Forchheim-Silberstreifen, bei dem am Sonntagabend der Pilot und ein weiterer Passagier ums Leben gekommen sind, ist bei den Mitgliedern der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten die Betroffenheit groß.

„Es waren keine Mitglieder unseres Clubs, trotzdem ist das auch für uns sehr tragisch“, sagt Roland Helfer, der Vorsitzende der Gemeinschaft, am Montag gegenüber den BNN.

Bislang keine Hinweise auf technisches Versagen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe, die noch am Sonntagabend die Ermittlungen zur Klärung der Absturzursache aufgenommen hatten, handelte es sich bei den beiden Toten um Brüder im Alter von 61 und 54 Jahren aus dem Ruhrgebiet.

Sie waren am Sonntagmorgen mit ihrem zweisitzigen Ultra-Leichtflugzeug vom Typ „Roland Z 602“ von ihrem Heimatflughafen in Iserlohn-Rheinermark gestartet und am Nachmittag auf dem Segelfluggelände in Rheinstetten gelandet. Gegen 18.10 Uhr traten sie den Rückflug an. Doch schon nach wenigen Minuten stürzten sie aus bislang ungeklärter Ursache in einem nordwärts gelegenen Waldgebiet ab. „Im laufenden Todesermittlungsverfahren haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe bislang keine Hinweise auf ein technisches Versagen am Kleinflugzeug“, teilte die Polizei mit.

Ob ein Pilotenfehler zum Absturz führte, ist offen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mit Sitz in Braunschweig beauftragte mittlerweile einen Sachverständigen, der in die weiteren Ermittlungen eingebunden wird.

Schwieriger Zugang zur Absturzstelle

Am Montag gab es eine weitere Begutachtung der Unfallstelle. Um die beschlagnahmten Wrackteile aus dem Waldgebiet zu den notwendigen weiteren Untersuchungen abtransportieren zu können, muss nach Angaben der Polizei mit Hilfe der Forstverwaltung ein Zugang zu der Absturzstelle geschaffen werden. „Geprüft werden muss auch, ob durch ausgelaufene Betriebsstoffe Waldboden abgetragen werden muss“, teilte die Polizei mit. Den Schaden am Flugzeug bezifferten die Ermittler auf rund 50.000Euro.

Das Ultraleichtflugzeug „Roland Z602“ gilt als moderner und leichter Ganzmetall-Tiefdecker für den Reiseflug. Experten rühmen seine „gutmütigen Flugeigenschaften“, vor allem im Langsamflug, sowie die hohe Zuverlässigkeit, die gerade Fluganfänger schätzen. Seine Reisegeschwindigkeit liegt bei rund 200 Kilometern pro Stunde, der Motor hat eine Stärke von 100 PS.