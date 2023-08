Polizei geht nach Fund von toter Frau von Verbrechen aus

Die Polizei hat am Donnerstag eine 32-jährige Frau tot in einer Wohnung in Stuttgart gefunden. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlichen Verbrechens. „Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist“, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Bei dem Opfer soll es sich um eine 32 Jahre alte Frau handeln, die in der Wohnung lebte. Weitere Einzelheiten zu einem oder einer Verdächtigen und zu einem möglichen Motiv wurden nicht genannt.

Polizei richtet Sonderkomssion „Soko Tür“ ein

Die tote Frau war am Mittwochnachmittag in der Wohnung im Norden der Stadt entdeckt worden. Die eingerichtete Sonderkommission „Soko Tür“ versucht nun, die zahlreichen noch ungeklärten Fragen zu beantworten.