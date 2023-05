Polizei kontrolliert gezielt motorisierte Zweiräder in Baden-Württemberg

Am Wochenende sind gezielt Motorräder, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeuge in Baden-Württemberg kontrolliert worden. Auch in Zukunft werden Kontrollen dieser Fahrzeuggruppen erfolgen.

Mit gezielten Kontrollen von Motorrädern, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen haben am vergangenen Wochenende Beamten in Baden-Württemberg motorisierte Zweiräder in den Fokus genommen. Eine Kontrollstelle am Samstagnachmittag auf dem Radweg der L 75 zwischen Scherzheim und Lichtenau brachte mehrere Verstöße zu Tage, wie die Polizei mitteilte.

Neben dem Fahrer eines Lastenpedelecs, der das Rotlicht einer Ampel missachtete, sieht auch der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeug einer Anzeige entgegen. Denn der Verdacht kam auf, dass durch einen Softwareeingriff schnelleres Fahren erzielt werden sollte. Das Gefährt wurde sichergestellt.

Am Sonntag wurden Motorradfahrer auf den Schwerpunktstrecken in den Höhenlagenunter die Lupe genommen. Auf Parkplätzen an beliebten Motorradstrecken mussten bei technischen Überprüfungen diverse Verstöße festgestellt werden.

Bei ihrer Streifenfahrt wurden Beamten zwischen Hundseck und Unterstmatt gegen 14.30 Uhr von einem Kawasaki-Fahrer überholt. Bei eigentlich erlaubten 70 Stundenkilometern wurde der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrende Biker verfolgt und konnte kurz nach Unterstmatt gestoppt werden.

Auch in Zukunft weitere Kontrollen

Auch weiterhin werden Kontrollen dieser Fahrzeuggruppen erfolgen. Neben technischen Veränderungen und Geschwindigkeitsverstößen bei den Motorradfahrern, stehen Fahrbahnbenutzung, Besetzung und Versicherungsschutz bei den Elektrokleinstfahrzeugen an der Spitze der Verstöße.