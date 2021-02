Die Polizei hat in Mannheim eine illegale Geburtstagsfeier aufgelöst. In der Wohnung feierten 22 Personen aus neun Haushalten.

Bei einer illegalen Geburtstagsfeier in Mannheim hat die Polizei 22 Personen angetroffen. Nach einem Hinweis wegen Ruhestörung wurden in einer Drei-Zimmer-Wohnung 19 Erwachsene und drei Kinder aus neun unterschiedlichen Haushalten entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Teilnehmer der Feier erhielten Platzverweise. Gegen sie seien Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet worden.