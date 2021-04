Polizei nimmt fünf Männer nach Drogengeschäft fest

Fünf Männer wurden bei einem Drogengeschäft nahe Ludwigsburg festgenommen. Zwei von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft.

Bei einem Drogengeschäft nahe Ludwigsburg hat die Polizei fünf Männer festgenommen. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft kamen zwei von ihnen in Untersuchungshaft. Dabei handle es sich um einen 22-jährigen Händler und einen 32-jährigen Hauptabnehmer der Drogen.

Die Ermittler hatten den 22-Jährigen am Mittwoch in der Wohnung eines Mannes in Remseck ausfindig gemacht. Dieser stellte die Wohnung ersten Erkenntnissen zufolge als Drogen-Depot zur Verfügung.

Als der 32-Jährige mit einem Begleiter die Wohnung besuchte, nahmen die Beamten vier Männer fest. Zudem wurde der Fahrer des 22-Jährigen festgenommen. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnungen der Männer in Remseck, Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige und der 32-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Die drei anderen Männer sind wieder auf freien Fuß.