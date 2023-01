Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten in Nagold fest

Ein Mann entblößte sich am Montagabend am Busbahnhof in Nagold und beleidigte dabei Passanten. Auch Kinder und Jugendliche sollen vor Ort gewesen sein.

Ein Mann hat am Montagabend gegen 18.45 Uhr an dem Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in der Freudenstädter Straße in Nagold uriniert und Passanten beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, entblößte er seine Genitalien und hantierte an ihnen.

Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei und die Einsatzkräfte konnten einen alkoholisierten 28-Jährigen vorläufig festnehmen. Offenbar befanden sich auch mehrere Kinder und Jugendliche vor Ort und fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor dem Eintreffen der Polizei weg. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.