Polizei nimmt Wohnwagen ins Visier

Eigentlich will Familie Aniton die Autobahn 6 so schnell wie möglich hinter sich lassen. Nach dem Urlaub in England bei den Verwandten soll es zurück in die rumänische Heimat gehen – und davor noch nach Rust. „Unsere Tochter Alessia möchte unbedingt in den Europapark”, erzählen Vasile und Mikaela Aniton. Doch statt sich während der Fahrt auf Achterbahnen und Shows zu freuen, stehen die Anitons jetzt auf dem Parkplatz der Raststätte Hockenheim-West, umgeben von Polizisten. Denn es gibt ein Problem: Ihr Wohnwagen-Anhänger ist zu schwer.

Bei der Großkontrolle der Verkehrspolizei Mannheim sind am Mittwochmorgen seit 6.30 Uhr 47 Beamte im Einsatz, darunter auch vier Kollegen vom Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Im Visier hat die Polizei neben Kleintransportern in erster Linie Wohnwagen und Wohnmobile. „Für viele Menschen ist durch Corona die Flugreise ins Wasser gefallen. Sie steigen nun vermehrt auf Wohnwagen um”, erklärt Einsatzleiter Patrick Geschwill. Nicht alle Neulinge unter den Campern würden sich allerdings mit Themen wie Ladungssicherheit oder dem zulässigen Gewicht auskennen.