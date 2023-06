Eine Waldfläche von 25 Quadratmeter hat am Dienstag in Horb am Neckar Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In Horb am Neckar ist am Dienstagmittag eine kleine Waldfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, teilte die Polizei mit.

Gegen 13.30 Uhr geriet etwa 25 Quadratmeter Waldboden im Ortsteil Bildechingen nahe der Wohnsiedlung Haugenstein in Brand. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten.