Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Dornstetten

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.15 Uhr in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Dornstetten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte mindestens ein unbekannter Täter die Geschäftstüre und gelangte so in das Innere des Ladens.

Die Täter erbeuteten den Erkenntnissen zufolge Flaschen mit alkoholischen Getränken in noch unbekannter Höhe. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Tat auf.