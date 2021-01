Warum genau ist die Routinekontrolle der Polizei in der Waldhütte bei Oppenau im vergangenen Juli eskaliert? Bei der Strafzumessung im Prozess gegen den „Waldläufer“ Yves R. wird es sehr auf Details ankommen. Und so hat das Gericht die beteiligten Polizisten akribisch befragt.

„Darf ich Ihnen sagen, dass sie mir unsympathisch sind?“ fragt Yves R. am Morgen des 12. Juli 2020 in der rot gestrichenen Waldhütte bei Oppenau einen Polizeioberkommissar. „Sie sind mir auch nicht sympathisch“, antwortet der. Ein seltsamer Dialog in der engen Hütte. Und vermutlich der Dreh- und Angelpunkt für die größte Fahndungsaktion in der Geschichte des Ortenaukreises.

Denn irgendwie ist die Situation danach eskaliert. Wie, warum und vor allem unter welchen Umständen, diese Frage versuchte das Offenburger Landgericht am zweiten Tag des Prozesses gegen Yves R., den Waldläufer von Oppenau, zu klären.