Preisentwicklung

Preisanstieg in Baden-Württemberg lässt etwas nach

Das Statistische Landesamt hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sich der Preisanstieg in Baden-Württemberg abgeschwächt hat. Trotz dessen bleibt der Anstieg weiterhin auf einem hohen Niveau. Die endgültigen Zahlen will das Statistische Landesamt Anfang April bekanntgeben.