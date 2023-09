Baden-Württemberg

Prognose aus Stuttgart: Schülerzahlen steigen noch stärker an als bislang erwartet

Große Jahrgänge und der Zuzug von Migranten füllen die Klassen in Baden-Württemberg. Für 2035 werden knapp 1,66 Millionen Schüler prognostiziert. Was bedeutet das für den Bedarf an Lehrern?