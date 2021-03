Protestanten wollen an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten

Die evangelische Kirche in Baden-Württemberg ist erstaunt über die strengeren Corona-Verordnungen von Bund und Ländern. Sie wolle an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten.

Die evangelische Kirche in Baden-Württemberg will an Präsenzgottesdiensten zu Ostern festhalten. Die Bitte von Bund und Ländern, darauf zu verzichten, „hat uns sehr erstaunt“, teilte ein Sprecher der Landeskirche am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir keine Notwendigkeit, unsere strengen, bewährten und nachhaltigen Regelungen für Präsenzgottesdienste zu ändern. Sprecher, Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir keine Notwendigkeit, unsere strengen, bewährten und nachhaltigen Regelungen für Präsenzgottesdienste zu ändern.“ Karfreitag und Ostern seien die wichtigsten Feste der Christenheit. Die Kirchengemeinden berücksichtigten die regionalen Corona-Werte und verzichteten auf Präsenzgottesdienste ab einer Inzidenz von 300.

Bund und Länder hatten sich beim Corona-Gipfel in der Nacht zum Dienstag darauf geeinigt, die Religionsgemeinschaften zu bitten, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Auch das Erzbistum Freiburg reagierte überrascht: Bereits seit einem Jahr gebe es funktionierende Hygienekonzepte für die Feier von Gottesdiensten. „Ob im Erzbistum Freiburg die Ostergottesdienste nur virtuell oder doch in Präsenzform gefeiert werden können, hängt in erster Linie davon ab, ob und in welcher Weise die Landesregierung den Beschluss für Baden-Württemberg umsetzt“, erklärte eine Sprecherin.