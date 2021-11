14-Jähriger angeklagt

Prozess im Mordfall Eschelbach: Urteil könnte Anfang Dezember fallen

Ein 14-Jähriger ist am Landgericht Heidelberg angeklagt, er soll in Eschelbach einen 13-Jährigen erstochen haben. Aus dem Prozess dringt nur wenig nach draußen – und das ist gewollt so.