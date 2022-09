Europäischer Hochadel

Vertreter des Hauses Baden erweisen Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor die letzte Ehre

Zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. hat sich am Montag der europäische Hochadel in Großbritannien versammelt. Zum Aussegnungsgottesdienst in Schloss Windsor waren nur 800 Gäste geladen – darunter auch Vertreter des Hauses Baden.