Von der Stadt Stuttgart beauftragte Analyse

„Querdenker“-Massenprotest in Stuttgart: Rechtsgutachten bestätigt Vorgehen am Karsamstag

Ein von der Landeshauptstadt Stuttgart in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten bestätigt die Entscheidung der Stadt, die „Querdenken“-Versammlungen am Karsamstag zuzulassen. Das teilte die Kommune am Sonntagabend mit und zitierte aus dem Gutachten.